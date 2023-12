RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo faz nesta quarta-feira (6) seu último jogo do Brasileiro. Contra o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, alguns jogadores tentam aproveitar a oportunidade final de ganhar pontos com Tite já de olho em 2024.

O QUE ACONTECEU

Tite vai sentar com a diretoria para definir os planos ao final do Brasileiro. A tendência é que o encontro aconteça ainda nesta semana.

Atletas que não tiveram tanto espaço tentam conquistar o treinador nesses últimos momentos. O Flamengo vai ter algumas saídas nessa próxima janela de transferências.

VESTIBULAR DO FLA

Varela e Pablo devem ser titulares. Os dois jogaram pouco na temporada, mas podem provar seu valor. O lateral-direito ganhou moral nas últimas duas partidas e poderia ter mais espaço em caso de saídas na posição, assim como o zagueiro, já que Rodrigo Caio não fica. Léo Pereira está suspenso para este jogo.

Ayrton Lucas volta ao time. Apesar de ficar sem concorrentes com a aposentadoria de Filipe Luís, o Flamengo vai ao mercado e o jovem busca mais regularidade para manter a titularidade.

Gabigol será desfalque. Ele fez o procedimento regenerativo para reparo da lesão no tendão do adutor direito e só volta a jogar em 2024. Terminando 2023 em baixa, o jogador fez sete partidas com Tite, nenhuma como titular.

Alguns reservas também aguardam chances. Nomes como Allan e Victor Hugo, que não foram relacionados diante do Cuiabá, aguardam por mais minutos. Everton Ribeiro pode fazer a última partida com a camisa do Flamengo caso não renove, mas a tendência é por um acerto.

David Luiz novamente ficou fora da relação. O zagueiro não retornou após lesão em outubro e, apesar de ter batido a meta pela renovação automática, ainda não está garantido no ano que vem. Dependendo de propostas, o Fla pode rever.

POSIÇÕES EM FOCO

O Flamengo já começa a planejar o próximo ano e aguarda o encontro com Tite para dar andamento nas situações.

A zaga é um foco definido, já que Rodrigo Caio vai sair. Léo Pereira e Fabrício Bruno podem ser negociados em caso de propostas vantajosas. Eles já foram sondados outras vezes. Léo Ortiz está no radar e o clube planeja proposta ao final do campeonato.

As laterais podem mudar. Na esquerda, o Fla quer o substituto de Filipe Luís. Na direita, aguarda propostas principalmente por Wesley.

De La Cruz é sonho para o meio de campo. O Flamengo já decidiu que vai investir no jogador e aguarda a janela de transferências para tentar tirá-lo do River Plate. O clube também pode buscar mais um volante.

O Flamengo tem R$ 200 milhões para reforços, como mostrou Rodrigo Mattos, colunista do UOL.

O time rubro-negro busca vaga no G4 para manter o planejamento imaginado na próxima temporada.