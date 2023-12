SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em duelo de rebaixados, pela abertura da última rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás venceu o América-MG por 1 a 0, nesta quarta-feira (6), mas não escapou das vaias e protestos de sua torcida no estádio da Serrinha.

O único gol da partida foi marcado por Luis Oyama, garantindo um triunfo ao Goiás depois de cinco jogos seguidos com derrota.

O Esmeraldino fechou sua participação no Brasileirão com 38 pontos, firmado na 18ª posição. Já o Coelho se despede da temporada na lanterna, com os mesmos 24 pontos.

Ainda hoje será conhecido o time que cairá para a Série B junto com América-MG, Goiás e Coritiba. A briga se dá entre Bahia, Vasco e Santos.

COMO FOI O JOGO

Com Goiás bem superior, o placar poderia ser mais elástico no primeiro tempo. A equipe de Mário Henrique pressionou bastante o América-MG e ainda teve duas bolas na trave, além do gol marcado por Luis Oyama, aos 32 minutos. Apesar do domínio goiano, chamou a atenção o tanto que os torcedores vaiaram e protestaram contra o próprio time.

O segundo tempo foi completamente morno, praticamente sem ações perigosas de ambos os lados. Enquanto as sonoras vaias tomavam conta, os jogadores pouco produziram. Os mineiros até chegaram mais perto de um gol de empate, mas não acertaram o alvo.

MELHORES MOMENTOS

Desde o início da partida, se fez presente um ambiente hostil, marcado por vaias vindas da torcida, demonstrando insatisfação com o desempenho das equipes em campo.

O Goiás foi mais incisivo nas investidas ao gol adversário e criou mais perigo ao longo dos primeiros 45 minutos de jogo. A equipe acertou uma bola na trave e exigiu duas boas defesas do goleiro Jori.

Aos 32 minutos, o gol saiu para o Goiás. Anderson e Pedrinho combinaram uma tabela pela esquerda, resultando em um cruzamento que encontrou Luis Oyama na entrada da área. O meio-campista finalizou com precisão, abrindo o placar para a equipe mandante. Após o gol, o Goiás controlou o ritmo da partida e não sofreu ameaças até o intervalo.

No segundo tempo, o jogo esfriou consideravelmente, com ambas as equipes mostrando pouco interesse em buscar o campo de ataque. A bola ficou predominantemente "presa" no meio de campo.

Poucas vezes as equipes chegaram com perigo ao ataque, e o placar permaneceu inalterado até o apito final, com vitória do Goiás por 1 a 0 sobre o América-MG.