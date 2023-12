- Judô paralímpico: Rebeca Silva conquista ouro no Grand Prix de Tóquio

A brasileira Rebeca Silva conquistou na última terça-feira (22) a medalha de ouro da categoria acima de 70 quilos para atletas J2 (baixa visão) do Grand Prix de Tóquio (Japão), quarta e última etapa de 2023 do Circuito Internacional promovido pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, da sigla em inglês).

Na grande decisão a atleta paulista de 22 anos derrotou a cazaque Zarina Raifova. Com a vitória Rebeca somou pontos para o ranking mundial que definirá as vagas para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados em Paris (França) no ano de 2024.

“Foi muito difícil me reerguer em tão pouco tempo. É muito importante essa medalha e foi uma felicidade muito grande encerrar o ano com chave de ouro. Sou muito grata a todos, e agora vamos para Paris”, declarou a brasileira se referindo à campanha nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), na qual ficou com o bronze há duas semanas.

Agora o judô fará uma pausa antes da disputa das três últimas competições que valerão pontos no ranking, já em 2024. A princípio, haverá três etapas do Grand Prix IBSA antes dos Jogos de Paris: Heidelberg (Alemanha) em fevereiro, Antalya (Turquia) em abril e Tbilisi (Geórgia) em maio.

Esportes | Grand Prix de Tóquio | Jogos Paralímpicos | judô paralímpico | Paris 2024 | Rebeca Silva