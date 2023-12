SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Coritiba sem dificuldade por 2 a 0, no Couto Pereira, na 38ª e última rodada do Brasileirão. Apesar disso, o resultado encerra mais uma temporada turbulenta e sem conquistas para o Alvinegro paulista, que não levanta um título desde o início de 2019.

Fausto Vera e Romero fizeram os gols da partida, ainda no primeiro tempo. Os tentos saíram com 11 e com 20 minutos de bola rolando.

O volante argentino desencantou com a camisa do Alvinegro paulista. Já o atacante paraguaio marcou seu sexto gol nos últimos seis jogos.

O Corinthians termina o Brasileiro na 13ª colocação, com 50 pontos. Ao todo, foram 12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas, com 47 gols marcados e 48 sofridos.

O Coxa, já rebaixado antecipadamente, ficou em 19ª, estagnado em 30. A equipe não tinha chance de subir na tabela e se despediu da elite do futebol nacional na vice-lanterna.

O clube do Parque São Jorge se despede de mais uma temporada sem levantar nem um troféu. Em 2023, o Corinthians amargou eliminações nas quartas do Paulistão, na fase de grupos da Libertadores e nas semis da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

O JOGO

Sem grandes pretensões de nenhum lado, a partida começou em marcha lenta. Com a presença na Série A e vaga na Sul-Americana garantidas, o Corinthians poupou nomes de peso como Cássio e Renato Augusto, enquanto os donos da casa, já rebaixados, nem sequer contaram com o apoio da torcida - devido à punição do STJD pela batalha campal no duelo contra o Cruzeiro.

Não demorou, no entanto, para a equipe visitante assumir o controle e construir a vantagem. Em nove minutos, Fausto Vera desencantou e Romero balançou a rede novamente em sua fase artilheira para abrir 2 a 0. À frente no placar, o time de Mano diminuiu a intensidade e passou a administrar as ações até o intervalo.

A tônica do duelo seguiu a mesma na segunda etapa. O Coritiba não conseguiu levar perigo, enquanto os comandados por Mano ditaram o ritmo sem precisar se esforçar, tocando de lado. As substituições aumentaram o clima de jogo-treino no último compromisso da temporada.

DESTAQUES

1x0. Aos 11' da etapa inicial, Fausto Vera recebeu na intermediária, dominou girando e mandou um foguete de longe, sem chances para o goleiro adversário.

2x0. Aos 20', Romero acionou Bidu na esquerda, que cruzou para a área. A defesa do Coxa bobeou, Yuri Alberto deu uma canelada na bola e a sobra ficou com o paraguaio. O camisa 11 chutou rasteiro, de primeira, e contou com o desvio na marcação para ampliar.

Pênalti descartado. Aos 36', Jamerson partiu para cima de Fagner pela esquerda, invadiu a área e cruzou para trás. A bola bateu no lateral e foi para a linha de fundo. o VAR checou um possível toque no braço do corintiano, mas o jogo seguiu

Quase o terceiro. Aos 10' segundo tempo, Romero roubou a bola no campo de ataque e serviu Yuri Alberto, que avançou pela esquerda até a linha de fundo e cruzou para trás. Matheus Araújo apareceu livre no meio da área e chapou de primeira, mas a bola passou triscando a trave do lado oposto.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e hora: 6 de dezembro de 2023, às 21h30

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistentes: Thiago Augusto Kappes e Maira Mastella Moreira

VAR: Daniel Nobre Bins

Amarelos: Lucas Ronier

Vermelhos: Não houve

Gols: Fausto Vera, aos 11'/1ºT, e Romero, aos 20'/1ºT

CORITIBA

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Thiago Dombroski (Lucas Ronier) e Jamerson; Willian Farias (Maurício Antônio), Sebastián Gómez e Andrey (Éberth); Gabriel Silva (Matheus Bianqui), Edu (Diogo Batista) e Kaio. T.: Guto Ferreira

CORINTHIANS

Carlos Miguel; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Cantillo, Fausto Vera (Ruan Oliveira [Bruno Méndez]), Biro (Giovane) e Matheus Araújo, Yuri Alberto (Wesley) e Romero (Felipe Augusto). T.: Mano Menezes