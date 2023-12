RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (6), por 2 a 1, em São Januário, e se salvou do rebaixamento para a série B do Campeonato Brasileiro. O clube carioca só dependia de si na última rodada para não ficar à mercê de outros resultados.

Paulinho e Serginho foram os heróis do Vasco. Ambos começaram no banco e marcaram um gol em cada tempo. Léo Ortiz foi quem descontou para o Bragantino.

O Gigante da Colina voltou a vencer após quatro jogos e encerra a temporada na 15ª posição do Brasileirão, com 45 pontos.

O Bragantino, por sua vez, já havia garantido vaga na Pré-Libertadores. A equipe termina o ano em sexto lugar, com 62 pontos.

Curiosidade: O Vasco evitou sua quinta queda à segunda divisão. O time foi rebaixado em 2008, 2013, 2015 e, a última vez, em 2020.

O JOGO

O início do jogo foi tenso e com demora para a primeira chance promissora de gol. O Bragantino foi o primeiro a arriscar, porém foi o Vasco quem abriu o placar.

O técnico Ramón Díaz fez cinco alterações no time titular e uma delas foi deixar Paulinho no banco. Com a entrada do jogador no lugar de Marlon Gomes, que saiu com dores no joelho esquerdo, tudo mudou.

Paulinho, que não vinha bem nos últimos jogos, fez uma jogada individual e incendiou São Januário. Depois do lance, o Vasco esfriou a partida e só teve mais um lance de perigo no primeiro tempo.

O Bragantino só teve duas chances com Helinho, mas não foi certeiro nas tentativas.

O Vasco voltou na segunda etapa com superioridade na marcação, mas o Bragantino aproveitou uma falha com Léo Ortiz para empatar tudo no Rio de Janeiro.

A partida teve uma reviravolta com a expulsão de Léo Realpe. Com menos um campo, os espaços foram surgindo e o Vasco fez desse fator seu aliado para chegar à vitória, além de contar com bela atuação do goleiro Léo Jardim.

DESTAQUES

Quase! O Bragantino foi quem teve o primeiro lance promissor na partida. Helinho avançou e arriscou de longe, mas Léo Jardim fez boa defesa.

1 x 0. Paulinho roubou a bola no meio de campo, arrancou até a entrada da área e se infiltrou pela direita. O atacante chutou e contou com o desvio em Luan Cândido para abrir o placar.

Para fora! Aos 37 minutos, Maicon recebeu na intermediária e cruzou para Vegetti, dentro da área. O camisa 99 cabeceou, mas a bola foi à direita do goleiro Cleiton.

Helinho de novo. O camisa 11 do Bragantino, livre no ataque, buscou o canto esquerdo do gol com a canhota, mas mandou rasteiro para a linha de fundo.

Escorregou! Aos dois minutos da segunda etapa, Payet aproveita o erro adversário e tocou para Vegetti. O argentino passou de primeira para Praxedes, que dominou e bateu, mas escorregou e mandou longe.

Que jogada! Helinho, Hurtado e Lucas Evangelista construíram ótima jogada para o ataque, mas a finalização deixou a desejar. O camisa 8 bateu colocado no canto esquerdo, passando rente a trave.

1 x 1. Aos 17 minutos, Evangelista recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro, mas a bola desviou e sobrou para Henry Mosquera. O jogador tentou de calcanhar, sem sucesso. Na sobra, Léo Ortiz chutou forte para empatar.

Faltou pouco. Paulo Henrique cruzou para Vegetti, que cabeceou e fez a bola passar próximo ao ângulo do alvo.

2 x 1. Aos 36, Paulo Henrique chegou até a linha de fundo, cruzou e a bola sobrou para Serginho. O jogador cabeceou e deixou o Vasco na frente!

Cleiton! O argentino Vegetti cebeceou na segunda trave e o goleiro fez grande defesa para evitar mais um gol.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 06 de dezembro de 2023, às 21h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha

VAR: Rodolpho Toske Marques

Gols: Paulinho, aos 28' do 1ºT, e Serginho, aos 36' do 2ºT (Vasco); Léo Ortiz, aos 17' do 2ºT

Amarelos: Paulinho e Medel (Vasco); Eduardo Sasha (Bragantino)

Vermelhos: Léo Realpe (Bragantino)

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Medel (Léo) e Lucas Piton; Jair (Zé Gabriel), Praxedes e Payet (Serginho); Marlon Gomes (Paulinho), Gabriel Pec e Vegetti.

T.: Ramón Díaz

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Matheus Fernandes (Guilherme Lopes), Eric Ramires (Gustavinho) e Lucas Evangelista; Helinho (Sorriso), Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Vitinho (Henry Mosquera). T.: Pedro Caixinha