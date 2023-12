SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal jogador do Palmeiras na reta final da temporada, Endrick rejeitou o rótulo de "protagonista" à TV Globo após o título da equipe no Campeonato Brasileiro. A equipe empatou com o Cruzeiro e faturou o 12° título do torneio na noite de hoje.

Protagonista? "Não é protagonismo, não. Meus amigos falavam que eu poderia ser craque do campeonato e, no final, ganhar prêmios individuais, mas para mim não importa. Para mim, não existe protagonismo".

Força coletiva. "Se estivesse só eu dentro de campo, não ganharia nunca. O protagonismo é do time todo. Tenho que agradecer por estar num time assim. Claro que, em um jogo ou outro, alguém vai aparecer mais, mas não existe protagonismo."

Weverton elogia "disputa acirrada"

Weverton também falou à emissora após a conquista palmeirense. O goleiro elogiou a "disputa acirrada" do Brasileirão e agradeceu a Deus pela arrancada alviverde.

"A conquista tem um sabor muito especial para a gente, foi uma conquista muito diferente. Nunca vi uma disputa tão acirrada como foi essa. A gente tem que ser sincero: se não fosse a ajuda de Deus para mudar resultados, com certeza a gente não seria campeão. Quero agradecer a Deus porque ele tem nos ajudado e dado saúde para a gente desempenhar o melhor. Feliz por mais um título. Vamos seguir. O título é a recompensa do esforço e do sacrifício, de deixar a família em segundo plano para se dedicar ao trabalho. O preço foi alto, mas agora é celebrar", disse Weverton.