SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a festa do título do Campeonato Brasileiro de 2023, os jogadores do Palmeiras aproveitaram para provocar o Santos, que foi rebaixado.

As comemorações do time alviverde começaram na noite desta quarta-feira (6), mas seguiram madrugada adentro com a chegada do elenco no CT do clube. Além de celebrar o título, provocações aos rivais também pautaram a festa.

"Arerê, o Santos vai jogar a Série B" e "Santos o cara***, lugar de peixe é dentro do aquário" foram cantadas pelos torcedores e jogadores. O Santos foi derrotado pelo Fortaleza e foi rebaixado no Brasileirão pela primeira vez em sua história.

Outro clube não que passou despercebido foi o Botafogo. Os palmeirenses fizeram questão de provocar o time que passou 31 rodadas na liderança e terminou o campeonato na 5ª colocação.

"Botafogo é só um bairro, o cheirinho é meu p***, quem duvida do Palmeiras no final toma no c*", música que foi recentemente criada pela torcida organizada co Palmeiras.

Rapahel Veiga e Endrick também provocaram o clube carioca após 'recriarem' a piscadinha feita por Marlon Santos quando o Botafogo ganhava do Palmeiras na 31ª rodada. A partida terminou com a virada palmeirense por 4 a 3.