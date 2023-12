SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras garantiu o bicampeonato brasileiro e contou com um ataque letal, comandado por Endrick, e com a força do Allianz Parque para levantar novamente a taça.

O Palmeiras terminou o Brasileiro com 70 pontos e teve o melhor ataque do campeonato. O time de Abel Ferreira marcou 64 vezes.

Endrick foi o artilheiro do time na competição, com 11 gols. Raphael Veiga foi o vice, com nove.

Já Veiga foi o garçom alviverde, com sete assistências. Mayke, com seis, e Piquerez, com cinco, fecham a lista.

O Palmeiras ainda contou com com a terceira melhor defesa do Brasileiro, com 33 gols sofridos. Atlético-MG e Cruzeiro, ambos com 32, foram os time menos vazados.

ALLIANZ PARQUE É 12º JOGADOR

O time de Abel Ferreira foi ?ao lado do Grêmio? o melhor mandante do Brasileiro, com 44 pontos conquistados. Como visitante, o Palmeiras tem a sexta melhor campanha, com 25 pontos. Os dados são da UFMG.

O time alviverde teve público médio de 33.167 torcedores e renda de R$ 2.416.474,93. Vale lembrar que o time mandou três dos 19 jogos na Arena Barueri.

O Palmeiras, inclusive, montou uma 'operação de guerra' para garantir os jogos no Allianz Parque na reta final do Brasileiro. O clube atuou nas duas últimas rodadas sem público no setor Norte por conta das estruturas para os shows.

OS NÚMEROS DA ARRANCADA

O Palmeiras assumiu a liderança na 34ª rodada do Brasileiro, após vitória sobre o Internacional. Na ocasião, Botafogo, Red Bull Bragantino e Flamengo empataram.

Perdeu apenas um dos últimos dez jogos. Foram sete vitórias, dois empate (contra Fortaleza e Cruzeiro) e uma derrota (para o Flamengo).

É o quarto time a conseguir o bicampeonato consecutivo na era dos pontos corridos. Cruzeiro, São Paulo (único tricampeão consecutivo) e Flamengo integram a lista.