SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Jr confirmou que o São Paulo passará por mudanças para a temporada 2024 e disse que conta com o meia James Rodríguez para a próxima temporada.

Dorival quer contar com um elenco mais curto e confirmou que atletas irão sair. O comandante quer um elenco de 24 a 28 jogadores.

O colombiano James Rodríguez, porém, não está entre os liberados. O meia recentemente deixou seu futuro aberto em entrevista ao ge.globo.

O comandante também falou sobre reforços e um deles pode ser Nikão. O meia estava emprestado ao Cruzeiro e Dorival gosta de seu futebol.

O QUE DISSE DORIVAL

"Eu conto com o James. Na maioria das vezes que ele retornou da seleção, veio com problema agravado, pequenas lesões, que dificultaram ele estar nos treinamentos, tanto é que quase dez dias depois de voltar da seleção ele segue fora. Todo mundo fala aquilo que deseja, eu respeito, mas conto com o James, sim. É um jogador que foi avaliado por todos nós e espero que ele faça um 2024 ainda melhor. Nós contamos com o grande jogador que ele é."

"Em 2024, espero que todos tenham paciência. Vamos ter mudanças, alguns profissionais nos deixarão, outros serão agregados, é um processo natural. O Nikão foi meu jogador no Atlético, no início da carreira, foi lançado em 2011. Voltou a ser meu atleta no Athletico em 2020. Ele sempre foi bem comigo, tem um ótimo nível, tenho um respeito enorme por ele. Mas isso vai ser decidido a partir de agora."