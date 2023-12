BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Artur confirmou que tem uma proposta do Zenit, da Rússia, e pode deixar o Palmeiras após o título do Brasileiro.

O QUE ELE DISSE?

"Realmente chegou a proposta [do Zenit]. A gente está estudando isso ainda. Preciso ver o que vai ser melhor para mim, minha família e o Palmeiras. Mas agora é comemorar e esfriar a cabeça para depois tomar a melhor decisão. Está na mãos dos dirigentes e meus representantes, eles estão resolvendo isso", falou Artur, em entrevista ao UOL após a partida contra o Cruzeiro.

O QUE ACONTECEU?

O UOL apurou que os planos do Palmeiras para 2024 seguem os mesmos de 2023: manter todos os titulares da equipe. Artur começou muito bem o ano em sua volta ao clube, mas na segunda parte da temporada caiu de rendimento, perdeu espaço e nesta quinta-feira (7) é reserva, o que o colocaria na "lista de negociáveis" do time alviverde.

Proposta é boa para todos os envolvidos. De acordo com PVC, colunista do UOL, o negócio proposto pelo Zenit pode render ao Palmeiras até 18 milhões de euros (quase R$ 95 milhões na cotação atual) entre fixos e variáveis. O atleta tem o sonho de jogar na Europa, e o Alviverde estaria vendendo um jogador reserva por mais que o dobro do que pagou.

O Palmeiras comprou Artur em março deste ano por 8 milhões de euros (na época R$ 45 milhões), além de bônus por metas.

O atacante de 25 anos atuou em 43 partidas pelo Palmeiras neste retorno, marcou dez gols e deu duas assistências.