RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco negocia a contratação de Alexandre Mattos, do Athletico-PR, para o cargo de diretor de futebol.

O time cruzmaltino iniciou as conversas com o CEO de Negócios de Futebol do Athletico-PR após decidir pela demissão do diretor de futebol Paulo Bracks, algo oficializado nesta quinta-feira (7). O interesse em Mattos foi dado inicialmente pelo "Lance!" e confirmado pelo UOL.

CEO da Vasco SAF, Lúcio Barbosa não quis falar sobre nomes na coletiva concedida nesta quinta-feira (7), mas deixou claro que o objetivo é de uma mudança de perfil em comparação a Bracks.

"Precisamos mudar o perfil e, por isso, conversamos com o Paulo, a quem agradeço muito, tivemos uma relação boa, é um grande profissional, mas entendemos que precisamos mudar o perfil. O Paulo não faz mais parte e nos próximos dias devemos conversar novamente sobre possíveis nomes", disse Lúcio Barbosa, CEO do Vasco.

O nome do diretor-executivo do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, também foi ventilado nos corredores de São Januário, mas não entrou num favoritismo por algumas questões de perfil e também por não falar inglês, algo essencial na comunicação com os dirigentes da 777 Football Group, que é dona da SAF do Vasco.

Outros nomes que entraram no radar foram o de Juninho Pernambucano e o de Ricardo Rocha, mas Juninho tem conversas avançadas com John Textor para o Lyon, da França, e Rocha tem menos força nos bastidores.

A 777 Football Group fará uma reunião global de 11 a 14 de dezembro em Berlim, na Alemanha, sobre os planejamentos dos times que fazem parte da companhia. Sem Paulo Bracks, o Vasco deverá ser representado pelo diretor-esportivo da empresa, Johannes Spors, caso não feche com o novo executivo a tempo.