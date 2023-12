SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma reunião prevista para esta sexta-feira (8) entre Abel Ferreira, 44, e a direção do Palmeiras pode começar a definir o futuro do treinador, que conquistou mais um Campeonato Brasileiro pelo clube.

O treinador português deve aproveitar o encontro para fazer um balanço do que foi o ano de 2023 à frente da equipe e também para traçar as prioridades para a próxima temporada.

"O clube sabe o que tem que fazer, quais são as posições em que temos que contratar, quais jogadores que podem ser vendidos e os que não podem sair de jeito nenhum", afirmou Abel, após a partida que sacramentou o 12º título brasileiro do alviverde. "Na sexta-feira [o planejamento] vai ser entregue à direção, e, a partir daí, saio de férias", disse o técnico, que tem contrato até dezembro de 2024.

"Tenho um contrato, e os contratos são para se cumprir. As cláusulas que estão lá são para se cumprir, para os dois lados", disse o treinador. Uma das cláusulas, claro, é a de rescisão.

Ao participar da cerimônia do prêmio Bola de Prata, da ESPN, nesta quinta-feira (7), Abel indicou que tem boa chance de permanecer no clube em 2024. "Acho que sim", respondeu, questionado se vai continuar no Palmeiras.

O treinador afirmou também que o dinheiro não é o que o move neste momento. Nas últimas semanas, o Al Sadd, do Qatar, tornou-se o clube mais cotado entre os candidatos a pagar a multa de EUR 3 milhões (R$ 15 milhões) para levar o português.

"Não deixa de ser verdade que eu tenho um bom contrato aqui, mas eu quero ter tempo para gastar o meu dinheiro", afirmou Abel, que se queixou do calendário de jogos no futebol brasileiro, com uma sequência considerada excessivamente desgastante. "O mais importante é que tenho que descansar a minha cabeça, e a decisão pode ser ir para casa. Ficar em casa e descansar", afirmou o português.

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira disse que fará todo o possível para a manutenção do trabalho vitorioso do técnico.

"Nós ainda não conversamos sobre isso [permanência para 2024], mas o torcedor pode ter certeza de uma coisa: eu vou fazer o possível e o impossível para que ele fique no Palmeiras por muitos anos", disse Leila. "O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2024, e eu creio que ele vai cumprir. Ele é um profissional muito sério."

O treinador português deu sinais de que as cobranças que recebe, na esteira do sucesso que alcançou à frente do Palmeiras, causam incômodo.

"São três anos a ganhar títulos de forma consistente, e, quanto mais ganha, mais sobe o sarrafo", disse Abel. "Quando ganha tanto, as pessoas cobram como se você fosse perfeito. E eu não sou perfeito."

O técnico chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, a princípio com um contrato por duas temporadas, renovado no ano passado até o fim de 2024.

Desde que aterrissou no Brasil, após passagem pelo PAOK, da Grécia, o luso conquistou nove títulos: dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Copa Libertadores (2020 e 2021), dois Paulistas (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). À frente de Abel entre os treinadores mais vitoriosos pelo time está apenas Oswaldo Brandão, com 10 conquistas.

"Somos vítimas do próprio sucesso, e não sei se os torcedores palmeirenses estão preparados para que esse treinador perca", afirmou Abel, deixando a torcida sem uma resposta concreta sobre seu futuro.

No vestiário do Mineirão comemorando o título do Brasileiro, contudo, mais um sinal de que a permanência pode ser a escolha final. "Não vou me despedir de ninguém, porque não tenho que me despedir de ninguém", afirmou o português para o elenco e comissão técnica presentes.