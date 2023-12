SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dono da SAF do Botafogo, John Textor, emitiu uma nota oficial respondendo Leila Pereira, presidente do Palmeiras, após ela chamá-lo de "desequilibrado".

Textor afirmou que entendia que a presidente do Palmeiras ficaria chateada com a ação dele no STJD, mas que não iria atacá-la como ela fez com ele. "Ela sempre foi gentil comigo", afirmou.

Ele reforçou que acredita que forças externas beneficiavam o Palmeiras e que o time alviverde se beneficiou por jogar com um jogador a mais em 11 oportunidades no Brasileirão, enquanto a média dos outros times foi de três vezes.

O dono da SAF também disse que o Botafogo foi o único com coragem de acionar o Judiciário para investigar o campeonato e que "o Palmeiras há muito tempo é considerado beneficiado da compaixão tendenciosa dos árbitros".

O Palmeiras informou ao UOL que não vai comentar no momento as declarações de Textor.

"Nunca sugeri que ela pessoalmente seja responsável pelas ações curiosas e forças externas que apoiam o sucesso de sua equipe", disse Textor.

"Seu time Palmeiras se beneficiou de uma vantagem de '11 x 10' 11 vezes durante a temporada de 2023, ano em que os times da Série A recebem tal benefício 3 vezes, em média", disse.

O que mais ele disse:

Erro e manipulação no Brasileirão: "As questões de parcialidade, erro e manipulação têm sido um problema no futebol. No Brasileirão de 2023, apresentamos evidências que mostram que o problema teve um efeito no resultado da tabela do campeonato."

Igualdade no tratamento dos clubes: "Ironicamente, como ela sugere que o nosso inquérito deve significar que estou "desequilibrado", gostaria de lhe lembrar que esperamos alcançar um equilíbrio e igualdade de condições em benefício de todos os clubes e em benefício do Brasil".

Palmeiras beneficiado: "Pelo menos três cartões vermelhos óbvios que deveriam ter sido emitidos para o Palmeiras, como foram bem documentados nos relatórios independentes da nossa ação no STJD. Está bem estabelecido que outros clubes sentem o mesmo, já que o Palmeiras há muito tempo é beneficiado compaixão e proteção dos árbitros".

Apoio à Liga: "Continuo empenhado em trabalhar com o Palmeiras, e todos os clubes do Brasil, em apoio a uma nova liga que estabeleça padrões adequados de fair play para a nossa competição nacional."

Sem ataques a Leila: "Ataques pessoais, no entanto, não são úteis para ninguém, então eu não repetiria tal prática em resposta. Ela sempre foi gentil comigo e lamento que as graves circunstâncias de erro de arbitragem, e provável manipulação de jogo, coloquem o Botafogo como adversário de seus interesses".

Botafogo atrás de Justiça: "A única diferença neste ano é que o Botafogo é o primeiro a submeter ao Poder Judiciário, análises avançadas e provas independente de problemas que acreditamos que possam ser corrigidos no futuro para o benefício de todos nós".

Parabéns ao Palmeiras: "A Sra. Pereira... Parabéns pelo seu Brasilierão 2023".

Alfinetada de Leila:

A presidente do Palmeiras afirmou ontem ao SporTV que Textor estava desequilibrado após perder o campeonato: "Me causa estranheza porque eu acho que o proprietário está desequilibrado. O Botafogo liderando por tanto tempo o campeonato, dá todo esse problema, a turbulência e perder esse campeonato acho que o Textor ficou desequilibrado".

Ela também afirmou que o comportamento dele desprestigia o campeonato: "Chega até a ser ridículo. Ele desprestigia, desvaloriza esse produto tão importante que é o futebol. Ele deveria ter mais serenidade. É uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor".

John Textor acionou o STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva ) alegando manipulação de resultados no Brasileiro. O STJD mandou arquivar a requisição do time alvinegro.

O Botafogo queria um inquérito investigativo sobre os erros de arbitragem, que para ele não foram iguais para todos os clubes. O dono da SAF afirmou que levou evidências, feitas por uma empresa independente, que comprovam que houve manipulação, a partir de erros da arbitragem.