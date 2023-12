RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após um ano frustrante, o Flamengo vai começar a se movimentar no mercado. Com saídas e chegadas previstas, o clube tem um nome certo como alvo e começará conversas para montar o elenco pretendido por Tite.

QUEM PODE CHEGAR

O uruguaio De La Cruz é o principal nome do Flamengo no momento. Com contrato até o fim de 2025 com o River Plate, o clube admite até pagar a multa de US$ 16 milhões (R$ 78,5 milhões) à vista.

Outro nome já citado é Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O jogador ficou sabendo do interesse do Flamengo e vai ouvir a proposta.

Estou feliz pelo interesse, mas não chegou mais nada para mim. A partir de agora, vou conversar com meu empresário, ver o que avançou, o que não avançou, ver o que vai vir por parte do Red Bull também. Tenho gratidão e respeito enorme pelo clube. E sempre vou estar aberto a escutar o que eles têm pra mim

Léo Ortiz

O Flamengo ainda prioriza lateral-esquerdo e um volante. Essa lista pode aumentar dependendo dos pedidos de Tite e de propostas que os atletas venham a receber.

MOVIMENTAÇÕES

Filipe Luís e Rodrigo Caio são as saídas confirmadas. O lateral vai se aposentar e o zagueiro seguirá a carreira em outro clube.

O goleiro Santos tem saída provável no momento. Ele já vinha recebendo algumas sondagens, inclusive do Botafogo. Terceiro na fila, ele quer mais espaço em 2024.

Outros nomes dependem do mercado. David Luiz, que garantiu a renovação automática, ainda pode decidir deixar o clube. Wesley recebeu sondagens.

AS RENOVAÇÕES

A situação de Everton Ribeiro é a que gera mais ansiedade. Clube e jogador deixaram para definir a renovação ao final do Brasileirão e vão se reunir para tratar do assunto. O jogador quer dois anos, enquanto o Flamengo oferece um.

Há vários interessados no camisa 7, principalmente clubes brasileiros. Já houve uma primeira reunião entre as duas partes e o jogador dá prioridade ao clube rubro-negro, mas admite que ciclos se encerram.

Quem já está certo em 2024 é Bruno Henrique. A renovação ainda não foi anunciada, mas já está acertada há meses. O jogador garante que não há chance de deixar o clube.

"Da minha parte está assinado, fico mais três anos. Todo mundo sabe, está acertado, agora deixo com meus empresários e a diretoria para acertarem os pontos que faltam. O acordo foi dos dois lados, eles fizeram o que podiam, eu também fiz o que pude para poder continuar no Flamengo, que era o meu desejo", disse o jogador.

Casos com contratos mais longos serão analisados. O clube pretende renovar com Gabigol e Fabrício Bruno. O atacante chegou a encaminhar um vínculo até 2028, mas ainda não está definido. Já o zagueiro recusou uma primeira proposta do clube, mas deve renovar caso não seja procurado com uma proposta vantajosa de fora do país.

O Flamengo tinha travado as conversas por conta da reta final do Brasileiro, mas vai retomar o planejamento para construção do elenco de 2024.