SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians se reunirá nos próximos dias com o empresário de Gil para definir o futuro do zagueiro.

O Corinthians ainda estuda a permanência de Gil, que tem contrato até o dia 31 de dezembro.

O clube pensa na permanência em caso de boa negociação salarial. Gil escutará com carinho.

O técnico Mano Menezes gosta de Gil e entende que o Corinthians precisa de reformulação, mas sem abrir mão de todas as lideranças do elenco.

O Corinthians perdeu Fábio Santos, que se aposenta, e vê Renato Augusto longe da renovação. Os dois faziam parte dos capitães junto a Cássio, Gil e Fágner.

CLUBE DE OLHO

O Atlético-GO, recém-promovido à Série A, tem interesse em Gil. O UOL apurou com pessoas próximas ao zagueiro que o Dragão não entusiasma. O interesse do Atlético-GO em Gil foi inicialmente publicado pelo jornalista Venê Casagrande.

Gil recebeu outras sondagens recentes, do Brasil e do exterior, e prioriza a permanência no futebol nacional.