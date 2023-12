SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick disse em entrevista que irá para Madrid agora em dezembro e pretende passar um tempo com Vini e Rodrygo.

Amizade na seleção: "O Vini e o Rodrygo são meus amigos, a gente conversou bastante na seleção. Ali na bike a gente estava trocando bastante resenha e eles perguntaram quando é que eu vou para o Real Madrid".

Vista à Espanha: "Eu vou lá agora, em dezembro e creio que possa estar lá com eles, assistir um jogo com eles. "

LUTA CONTRA O RACISMO

Endrick também foi questionado sobre a importância de se posicionar na luta contra o racismo. A entrevista foi no programa Os Donos da Bola.

Ele contou que já sofreu com isso, mas que sua família sempre esteve ao seu lado.

O atacante de 17 anos disse que tem orgulho de ser negro e não tem vergonha de mostrar isso. "Quanto mais eles fizerem, mais eu vou rir da cara dessas pessoas",

A cria do Palmeiras afirmou que ouve os conselhos de sua mãe e por isso, ignora os xingamentos que recebe.

"Já sofri, mas como eu sempre falo, minha família sempre esteve comigo, minha mãe sempre me fala sobre as coisas que são para eu fazer. Ela sempre me fala que se o garoto sofre bullying na escola e ele não liga, as pessoas que fazem bullying com ele vão ver que não está afetando ele. E minha mãe me fala a mesma coisa sobre o racismo, porque eu sou negro mesmo e não tenho que esconder isso e minha mãe fala que se eles fizerem e eu não ligar, e eu realmente não ligo que eles façam comigo, porque eu sou negro, e não tenho vergonha de mostrar isso. E eu não vou ligar e quanto mais eles fizerem, mais eu vou rir da cara dessas pessoas, mas um coisa que eu nunca vou parar é a luta. Estou junto com o Vini, junta com o Rodrygo, junto com todas as pessoas e creio que muitos jogadores, de muitos clubes, vão ajudar a nós. Eu sou um cara que sinceramente sempre escuto conselhos da minha mãe, então eu sempre vou fazer isso na minha vida, podem fazer gestos pra mim, podem me xingar daquele animal que vocês sabem, eu não vou ligar e creio que ou eles vão parar ou eles vão ficar mais bravo comigo, e fazer mais", disse o jogador nos Donos da Bola.