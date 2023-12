SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira indicou que cumprirá seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024.

Abel se reuniu com Leila Pereira nesta sexta-feira (8), e indicou à presidente do clube que cumprirá o seu contrato.

O técnico português avaliou os três títulos conquistados em 2023, e dará continuidade ao planejamento para a próxima temporada com a diretoria.

Abel está na mira do Al Sadd, do Qatar, mas ele deu declarações após a conquista do Brasileirão que animaram os dirigentes pela permanência.

Abel se tornou o segundo técnico mais vitorioso do Palmeiras com a conquista do Brasileirão deste ano. Ele ultrapassou Vanderlei Luxemburgo e está atrás apenas de Oswaldo Brandão, com dez troféus.