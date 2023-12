SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Aston Villa venceu o Arsenal por 1 a 0, neste sábado (9), no Villa Park, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês.

O gol dos donos da casa foi marcado por McGinn ainda no primeiro tempo.

Depois disso, os Gunners tiveram dois gols anulados: um por impedimento e outro por toque de mão.

Com esse resultado, o Liverpool, que derrotou o Crystal Palace por 2 a 1, é o líder do Campeonato Inglês, com 37 pontos.

O Arsenal fica em segundo colocado, com 36, enquanto o Villa é o terceiro, com 35.

O Villa começou a partida muito melhor e abriu o placar aos sete minutos.

O Arsenal tentou reagir, sempre em subidas de Saka e Martinelli, mas sem sorte, com boas aparições do goleiro Dibu Martínez e do brasileiro Diego Carlos.

Na segunda etapa, os Gunners seguiram indo para cima, rodando a bola de um lado ao outro do meio de campo, enquanto o Villa se preparava para contra-ataques.

LANCES IMPORTANTES

1x0 - Gol do Aston Villa. Coletividade entre Kamara, Tielemans e Bailey até a grande área de defesa do Arsenal. O último deixou Gabriel Magalhães na saudade e tocou para McGinn no pivô. Ele girou e mandou para a rede aos 7 do primeiro tempo.

Salva Diego Carlos - Gabriel Magalhães lançou a bola para o xará Martinelli, que tentou encobrir o goleiro Dibu Martínez. Atento, Diego Carlos afastou a bola que se aproximava lentamente da rede.

Diego Carlos - Saka cobrou escanteio na grande área e Dibu Martínez saiu mal. A bola bateu nas costas de um defensor e tocou na tratantes do zagueiro brasileiro chegar afastando outra vez.

Impedido - Bolão de Declan Rice para Saka, que saiu frente a frente com Martínez. Ele driblou o goleiro e mandou para a rede, mas estava em posição irregular.