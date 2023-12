SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Teixeira é o novo presidente do Santos. Ele reassume o comando do Peixe após ter sido mandatário por 12 anos.

Ele ganhou a votação que foi realizada de forma online e presencial.

Teixeira teve a maioria dos votos e desbancou outros quatro candidatos: Mauricio Maruca, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Wladimir Mattos.

O empresário volta à presidência do Santos. Ele esteve na chefia em 1991 e 1992 e, depois, entre 2000 e 2009.

Andres Rueda, atual presidente com mandato até 31 de dezembro, não foi candidato à reeleição e não compareceu no estádio. Ele está recluso depois do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

ELEIÇÃO CONTURBADA

Membros de torcida organizada tentaram invadir a Vila Belmiro durante a votação que ocorreu entre 10h e 17h.

Os organizados queriam chegar até Celso Jatene, presidente do Conselho Deliberativo. Jatene saiu do local de votação e se escondeu até a polícia conter os ânimos.

Os torcedores já sabiam que Rueda não estariam e quiseram cobrar Jatene, que defendeu o presidente várias vezes no Conselho e não levou pedidos de impeachment de conselheiros adiante.

Após a confusão e alguns minutos de suspensão, a eleição terminou em paz.

OS DESAFIOS

Marcelo Teixeira assumirá o Santos na Série B, com receita completamente diferente em relação a este ano.

Teixeira precisa vender jogadores para diminuir a folha salarial e equilibrar as contas. O Peixe cerca de R$ 12 milhões no futebol profissional masculino por mês.

A transição começa na próxima segunda-feira, mas a posse oficial será só em 1º de janeiro. Como Rueda está ausente do clube por questões de segurança, há chance de Teixeira assumir a cadeira com antecedência.