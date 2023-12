SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians quer o goleiro Cássio para 2024 e tenta recuperar o lateral-direito Fagner. O clube alvinegro conta com o camisa 1 na próxima temporada. O goleiro foi procurado pelo Grêmio recentemente.

O presidente eleito Augusto Melo se reuniu com Mano Menezes, e ambos concordaram sobre a permanência do ídolo alvinegro.

O Timão havia ficado surpreso com uma entrevista de Cássio cogitando a saída. Augusto falou com o empresário do ídolo e esclareceu o assunto.

Cássio continuaria com seu status de titular, enquanto o bem avaliado Carlos Miguel aguarda por mais chances.

Já o lateral-direito teve temporada muito ruim, mas também segue em pauta no Corinthians.

Mano entende que pode recuperar Fagner com a pré-temporada. A análise é que o problema é físico.

O Timão, então, contrataria outro lateral-direito para ser uma "sombra" a Fagner, que já está com 34 anos.

Pessoas próximas a Augusto disseram que Fagner "tem a cara do que precisa ser o Corinthians".