SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Richarlison fez dois gols na vitória do Tottenham sobre o Newcastle neste domingo (10), pelo Campeonato Inglês.

O camisa 9 fez o segundo e o terceiro gols da vitória por 4 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium.

Foram quase três meses sem que Richarlison balançasse a rede.

O último havia sido em 16 de setembro, contra o Sheffield United.

No primeiro gol, o brasileiro mostrou emoção, comemorando bastante e batendo no peito.

Além dele, Udogie e Son também marcaram. Joelinton fez para os visitantes.

O Tottenham fica em 5º lugar no Inglês, com 30 pontos, enquanto o Newcastle é o 7º, com 26.