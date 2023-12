O Vasco, após um ano tumultuado, está iniciando seu planejamento para viver um 2024 mais sereno. O ano de 2023 começou com grandes expectativas da imprensa esportiva e dos torcedores, já que o clube havia retornado à elite do futebol brasileiro após criar sua Sociedade Anônima Futebol, com um orçamento milionário para contratações. Contudo, as promessas iniciais não se concretizaram.

Apesar do investimento recorde em contratações, incluindo nomes como Pedro Raul, Léo Pelé, Lucas Piton, Puma Rodriguez, Jair e Orellano, o Vasco enfrentou desafios significativos. A eliminação precoce na Copa do Brasil diante do ABC e uma atuação discreta no Campeonato Carioca revelaram que o caminho seria mais árduo do que se imaginava. O desempenho na primeira metade do Campeonato Brasileiro foi desastroso, com a pior campanha da história, levando à demissão do treinador Maurício Barbieri.

As correções de rota começaram com a chegada do treinador Ramón Díaz, que injetou ânimo na equipe, permitindo que escapasse do rebaixamento ao final da temporada. A contratação de novos jogadores, como Gary Medel, Dimitri Payet, Paulinho, Praxedes, Rossi e Vegetti, foi crucial para alcançar o objetivo de permanecer na Série A.

Após uma temporada tumultuada, as mudanças começaram imediatamente após o encerramento do campeonato. O diretor Paulo Bracks foi demitido no dia seguinte, seguido por Abel Braga e todos os dirigentes das divisões de base. Para 2024, o clube terá um orçamento de aproximadamente 270 milhões para contratações e a possibilidade de contar com um novo diretor, especulado como Alexandre Mattos, experiente dirigente com passagens por Palmeiras, Cruzeiro e Athletico Paranaense.

O objetivo é que o Vasco da Gama tenha um ano mais tranquilo em 2024, buscando voltar a brigar por títulos.

Parceria com a Crefisa pode impulsionar o Vasco a novos patamares

Outro ponto importante que poderá impulsionar ainda mais o Clube de Regatas Vasco da Gama na próxima temporada tem sido a especulada parceria com a Crefisa. Atual patrocinadora do Palmeira a Crefisa tem demonstrado interesse na parceria com o Cruzmaltino após a eleição de Pedrinho como presidente do clube.

Além do já demonstrado interesse na aquisição dos “naming rights” do Estádio de São Januário após a reforma prevista para iniciar em abril de 2024, já circula nos bastidores do clube a possibilidade de um acordo também para ocupar o espaço máster como patrocinador da camisa. No momento esse espaço é ocupado pela empresa de apostas Pixbet. Atualmente, a Pixbet é um dos principais patrocinadores do futebol brasileiro e uma das casas de apostas preferidas pelos apostadores, onde com apenas 10 reais para apostar é possível iniciar suas atividades no site.

A principal motivação do Vasco em buscar um novo patrocinador para ocupar o espaço máster em sua camisa teria sido a proposta feita pela Pixbet para o Flamengo, em valores muito superiores aos pagos atualmente ao cruzmaltino.

Otimismo para 2024 passa também por coincidências e superstições

Recentemente começou a circular nos grupos vascaínos espalhados pela internet uma coincidência de 50 anos atrás.

No ano de 1971 o Campeão Brasileiro foi o Atlético Mineiro, seguido por 2 títulos do Palmeiras em 1972 e 1973, com o Vasco tendo finalmente conquistado o título em 1974. Cinquenta anos depois, o Atlético Mineiro voltou a ser campeão em 2021, seguido por dois títulos do Palmeiras em 2022 e 2023. Com isso, os torcedores acreditam que a coincidência poderia ser repetida com o Vasco se sagrando Campeão Brasileiro no ano de 2024.

De qualquer forma, para voltar a vencer o principal título do futebol brasileiro o Vasco precisará de um planejamento muito mais eficiente do que ocorreu em 2023.

Especulações para 2024 já começaram e barca deve sair em breve

Com o fim da temporada atual do futebol brasileiro as especulações em relação a contratações de dispensas já começaram na maioria dos times do país, incluindo o Vasco. Jogadores que não vingaram na temporada como Orellano, De Lucca, Miranda, Capasso e Figueiredo poderão em breve respirar novos ares.

A permanência de Ramón Díaz, que possui contrato até o final de 2024, também será peça-chave para uma temporada bem sucedida. Valorizado pelo feito histórico, livrando o Vasco do rebaixamento, o treinador aguarda uma proposta de renovação em novas bases salariais. A partir daí deverão ser definidas as posições nas quais o clube deverá se reforçar com base em nomes pedidos pelo treinador argentino.

Seja como for, a principal esperança do torcedor vascaíno para o próximo ano é a de que o Clube de Regatas Vasco da Gama navegue em mares bem mais tranquilos no ano de 2024.