SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não tem o centroavante Erison como prioridade, mas não descarta a permanência do jogador.

Erison está emprestado até o fim do ano e o São Paulo não descarta tentar prorrogar o vínculo. Adquirir o jogador em definitivo não está nos planos.

A prioridade do clube é trazer um novo nome, com Pedro Raul largando na frente, como informou o UOL com exclusividade. A posição é prioridade, já que o clube vem sofrendo para encontrar um reserva para Calleri.

No entanto, caso o clube não encontre um jogador no mercado com preço acessível, Erison não está descartado. A tendência, porém, é que o jogador seja devolvido e um novo nome contratado.