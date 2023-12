RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à reformulação no elenco do Flamengo, um assunto está em compasso de espera e com tempo curto por definição: a renovação de Everton Ribeiro.

O meia é único que tem contrato até 31 de dezembro e futuro ainda indefinido. As conversas pela extensão do vínculo ainda não tiveram avanços.

Outros jogadores que viviam cenário parecido já decidiram os próximos passos. Filipe Luis anunciou aposentadoria, enquanto Rodrigo Caio não vai renovar ?os dois já se despediram. Bruno Henrique assinou novo contrato e David Luiz atingiu meta indicada para renovação automática.

O Rubro-Negro avalia uma proposta a Everton Ribeiro para uma renovação por mais um ano. A estratégia foi a mesma utilizada com Bruno Henrique, mas o clube cedeu durante as conversas e assinou até 2026.

O meia nunca escondeu ter a permanência como prioridade, mas houve mudança, mesmo que sutil, no tom. "Não tem nada apalavrado, negociado ainda, mas sempre tivemos bom relacionamento. Espero que possamos conversar e resolver tudo. Ciclos vão e vêm, é natural do futebol, e espero terminar da melhor maneira possível no Flamengo", disse.

O assunto esteve em pauta ao longo da temporada e a cúpula do clube apontava a vontade pela permanência de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Eles enxergavam a dupla como parte relevante do elenco.

Com o atacante, houve um acordo ainda em outubro e assinado pelo clube no fim da última semana.

Na mesma época, houve uma primeira conversa entre a diretoria e Everton Ribeiro, mas sem definições. O jogador, nas últimas semanas, teve o nome especulado em diversos clubes, como Corinthians, Internacional e Botafogo.

No caso do Colorado, o nome foi falado pelo então candidato Roberto Melo, que foi derrotado nas urnas por Alessandro Barcellos, que foi reeleito.

Há um ano, o jogador integrou o elenco da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo do Qatar, sob o comando de Tite, atual técnico do Flamengo.

A diretoria rubro-negra avalia o mercado e visa mudanças no grupo. O clube tem interesse no zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e no meia De La Cruz, do River Plate.