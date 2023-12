SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Lucas Beraldo, do São Paulo, despistou ao ser questionado sobre seu futuro. Ele disse que vai aproveitar as férias e deixou a decisão nas mãos da diretoria do clube e de seu estafe.

Beraldo afirmou que o São Paulo e seu empresário saberão o que é melhor para ele. A declaração foi dada no Troféu Mesa Redonda 2023 ?ele foi eleito no prêmio como um dos melhores zagueiros do ano.

O zagueiro de 20 anos destacou que vai ficar feliz com o que for decidido: se irá seguir no clube ou ser vendido para a Europa. Cria de Cotia, Beraldo é um dos nomes mais cobiçados do elenco e atrai interesse internacional. O Tricolor, inclusive, já recusou uma oferta de 18 milhões de euros (R$ 95 milhões) do Zenit e não abre conversas para negociar o jogador por menos de 20 milhões de euros (R$ 105 milhões).

Agora é pensar nas férias, esquecer um pouquinho do futebol. Deixo essa parte de definir meu futuro com meu estafe, com a diretoria do São Paulo, eles vão saber o que é melhor para mim. E o que acontecer vou ficar feliz, independentemente de ficar no São Paulo ou ir embora. Vou dar meu melhor onde estiver. Lucas Beraldo

O QUE MAIS BERALDO DISSE

Ano maravilhoso: "Não imaginava nem a metade do que estou vivendo neste ano, falar bem a verdade. Sonhei muitas coisas, mas nenhuma que estou vivendo. Imaginava ser campeão, mas não de uma conquista inédita e sendo titular. Só queria agradecer por esse ano maravilhoso".

Projeto seleção: "Com certeza tenho sonho de jogar na seleção principal, é o sonho de todo atleta. Vou continuar a fazer meu trabalho para que um dia eu possa chegar lá.