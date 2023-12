RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo inaugurou dois novos campos no CT Ninho do Urubu, durante um torneio sub-16 realizado em parceria com a Adidas.

As obras fazem parte de um projeto do Rubro-Negro que visa melhorias na infraestrutura do CT.

A área que era utilizada para o campo 4, agora, tem dois campos: o 4, que está em fase final de plantio da grama, e 5, que está recebendo os jogos da Flamengo Adidas Cup.

O atual campo 6 também passou por melhorias e está tendo partidas da competição.

O clube vai fechar o ano com nove campos à disposição para atividades -o profissional usa os campos 1, 2 e 3. O 4, 5 e 6 são da base, enquanto o 2 é gramado híbrido, como no Maracanã. Os 7, 8 e 9 são reduzidos e com grama sintética.

A Flamengo Adidas Cup começou nesta segunda-feira (11), e conta com mais oito clubes: São Paulo, Arsenal, Orlando City, Midtjylland, Santos Laguna, Atlético Nacional, Colo Colo, Cerro Porteño. Os donos da casa estão disputando a competição com duas categorias, o sub-15 e o sub-16.

O CT do Flamengo servirá como concentração para as delegações. Haverá também passeios e visitas ao Maracanã e ao Museu do clube.