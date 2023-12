SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma partida do Campeonato Turco, na tarde desta segunda-feira (11), teve agressão ao árbitro após apito final.

O árbitro Halil Meler recebeu um soco do presidente Fatih Mert, do Ankaragücü, que invadiu o campo após o apito final. As informações são do jornal A Bola.

No chão, o juiz ainda recebeu repetidos chutes no rosto. Jogadores e outros funcionários precisaram intervir para evitar que as agressões continuassem.

Halil deixou o campo com o olho inchado e alguns hematomas no rosto.

O árbitro marcou um pênalti para o Rizespor, que perdia a partida até os 90'+7'. O empate teria motivado o acesso de raiva do presidente do Ankaragücü.