SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Shohei Ohtani movimentou o mercado da MLB ao trocar de time em Los Angeles, deixando os Angels para assinar com os Dodgers.

Ohtani assinou contrato de dez anos com salário total de U$ 700 milhões (R$ 3,4 bilhões na cotação atual). O valor foi confirmado pela equipe do atleta à ESPN norte-americana. Agente livre no mercado da MLB, o japonês anunciou o acerto com os Dodgers no último sábado (9).

O valor absoluto de U$ 700 milhões é o maior da história de todos os esportes. O contrato de Ohtani supera o recorde estabelecido por Messi. O argentino recebeu 555 milhões de euros (equivalente a U$ 674 milhões na época) em seu último contrato no Barcelona, válido entre 2017 e 2021 ?o salário anual do astro do futebol supera o do novo reforço dos Dodgers.

O salário anual de Ohtani é quase o dobro de qualquer outro jogador da MLB. Mike Trout, seu ex-colega de time, detinha o posto de mais bem pago da história da liga: U$ 426,5 milhões por 12 anos de contrato.

Os salários acordados no futebol não costumam vir a público da mesma forma que ocorre nos esportes norte-americanos. Dessa forma, o valor dos contratos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo é baseado em publicações da imprensa internacional, assim como outros que ficaram fora da lista ?como Karim Benzema, no Al-Ittihad.

MAIORES CONTRATOS DA HISTÓRIA DO ESPORTE (EM DÓLARES)

1 - Shohei Ohtani, beisebol: U$ 700 milhões em 10 anos (Los Angeles Dodgers)

2 - Lionel Messi, futebol: U$ 674 milhões em quatro anos (2017 a 2021, Barcelona)

3 - Jon Rahm, golfe: U$ 566 milhões por "vários anos" (com a liga LIV Golf)

4 - Cristiano Ronaldo, futebol: U$ 536 milhões em dois anos e meio (Al-Nassr)

5 - Patrick Mahomes, futebol americano: U$ 450 milhões em 10 anos (Kansas City Chiefs)

6 - Mike Trout, beisebol: U$ 426,5 milhões em 12 anos (Los Angeles Angels)

7 - Mookie Betts, beisebol: U$ 365 milhões em 12 anos (Los Angeles Dodgers)

8 - Aaron Judge, beisebol: U$ 360 milhões em nove anos (New York Yankees)

9 - Manny Machado, beisebol: U$ 350 milhões em 11 anos (San Diego Padres)

10 - Francisco Lindor, beisebol: U$ 341 milhões em dez anos (New York Mets)

*o boxeador Canelo Álvarez teve um contrato de U$ 365 milhões assinado com a DAZN em 2018, mas o vínculo foi rescindido em 2020