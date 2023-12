SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Magnus derrotou o Corinthians por 3 a 1 e se sagrou campeão do Estadual de Futsal de 2023, nesta segunda-feira (11), para a alegria de sua torcida presente na Arena Sorocaba.

Leandro Lino, Capita e Levy (contra) fizeram os gols que garantiram o título do Magnus, enquanto Canabarro descontou para os alvinegros.

A equipe do interior conquistou seu bicampeonato estadual consecutivo e venceu mais uma final sobre o Corinthians nesta temporada ?a outra taça decidida foi a do Campeonato Paulista.

O jogo de ida terminou empatado por 2 a 2, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

COMO FOI O JOGO

O início do primeiro tempo teve atuação inspirada de Lucas Oliveira. O goleiro do Corinthians foi providencial e fez duas grandes defesas nos primeiros 10 minutos, em começo amarrado e faltoso.

O Magnus se impôs sobre o Corinthians e abriu o placar. Depois de levar muito perigo à meta corintiana, o time de Sorocaba enfim balançou as redes com Leandro Lino, aos 14 minutos.

A partida ficou mais equilibrada e o Corinthians empatou. Após levar o gol, os alvinegros reagiram e foram mais dominantes que o Magnus. Canabarro deixou tudo igual com um tiro direto, faltando cerca de um minuto para o fim da primeira etapa.

O Magnus voltou a todo vapor do intervalo e marcou o segundo gol. O Corinthians foi bastante pressionado logo nos primeiros segundos, e Lucas fez novas intervenções importantes. Perto dos seis minutos, Capita acertou um chutaço de longe e recolocou os mandantes em vantagem.

Muita agitação dentro e fora das quadras no final do segundo tempo. O goleiro Kelvin ?e a trave? salvaram o Magnus lá atrás, diante do bombardeio do Corinthians. Na metade do período, a torcida organizada corintiana acendeu sinalizadores e interrompeu o duelo por alguns minutos. Quando a bola voltou a rolar, o embate teve chances para os dois lados, mas os sorocabanos ampliaram graças a um gol contra de Levy.