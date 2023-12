RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Novo diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (12) e citou o "gigantismo" do clube como o fator que o motivou a aceitar a proposta.

Mattos chegou no aeroporto do Galeão por volta das 8h30 e justificou o acertou com o time cruzmaltino:

"O gigantismo, o tamanho do clube, o desafio proporcional a isso. Sou um profissional de desafios grandes e, sem dúvida, chego para um que é um dos maiores. O tamanho da instituição, a torcida apaixonada que é. Estou muito motivado, com total energia, nesta terça-feira (12) sou um profissional maduro, já com 20 anos nessa estrada e com muita certeza de desempenhar um trabalho que é o que o torcedor do Vasco merece", disse.

O dirigente falou também sobre a expectativa que sua contratação tem gerado no torcedor vascaíno, dizendo ser uma grande responsabilidade, mas evitando o status de estrela:

"Sem dúvida o carinho é legal, mas a responsabilidade aumenta muito. Vou trabalhar muito para que as estrelas, que são os atletas, o treinador, elas brilhem bastante. Isso que é o importante", afirma.

Questionado se o torcedor do Vasco poderia esperar um "presente de Natal", Alexandre Mattos sorriu e respondeu: "Pode esperar trabalho. Isso sim".

O novo diretor de futebol foi recebido pelo presidente da Força Jovem, principal organizada do Vasco, que lhe presenteou com um casaco da agremiação. Mattos fez questão de vestir a peça e ouviu de Fabinho: "Há tempos que eu quero sua contratação, vambora (sic)!".

Dona da SAF, a 777 Partners vê em Alexandre Mattos o perfil ideal para montar o tão sonhado time competitivo para disputar na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro e alçar voos maiores. O diretor de futebol deverá indicar profissionais de sua confiança para fazer uma reformulação no departamento.

Alexandre Mattos também já tem, de cara, que resolver a situação de dez jogadores que estão com contrato para encerrar no fim de 2023. Ele também se reunirá com o técnico Ramón Díaz para falar sobre reforços para a próxima temporada.

O dirigente chega para substituir Paulo Bracks, demitido um dia depois do Vasco garantir sua permanência na Série A ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1.