BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O atacante Steven Mendoza prestou esclarecimentos após ter seu carro incendiado na Vila Belmiro.

Mendoza, por meio de boletim de ocorrência registrado pelo amigo Matheus Firmino, explicou a perda do carro no jogo entre Santos e Fortaleza, que terminou com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

O carro estava com Matheus, filho do seu empresário Alex Firmino. O veículo foi furtado antes de incendiado. Uma bolsa com todos os documentos do atleta foi levada.

Os vândalos não sabiam que o carro era de Mendoza e também incendiaram outros três veículos estacionados. O carro do atacante do Santos será periciado. O caso foi registrado no 2º DP de Santos.

FUTURO INCERTO

Mendoza não sabe se continuará no Santos na próxima temporada, apesar de ter contrato até o fim de 2025.

O salário do atacante é inviável para a Série B, então o time alvinegro deve tentar vendê-lo. Não houve propostas recentes.

O jogador de 31 anos não se firmou no Santos e terminou o ano com dez gols em 45 jogos.