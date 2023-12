SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Walter Casagrande está de volta à televisão. O ex-jogador será comentarista da Record no Campeonato Paulista 2024.

O QUE ACONTECEU

Será o retorno de Casagrande à televisão após um ano e meio. O comentarista deixou a Globo ?após 25 anos de casa? em julho de 2022.

O ex-jogador também lançará seu podcast, chamado "Casão Pod Tudo". Ele conversará com personalidades de várias áreas, como esporte, música, teatro, cinema e saúde mental.

Casão continua no UOL. O ex-jogador participa dos programas "Cartão Vermelho" e "Fim de Papo" e também tem uma coluna.

"Estou bastante feliz e empolgado de voltar a comentar os jogos na televisão. Gosto muito de trabalhar no UOL, mas estava na hora. É o momento certo para eu voltar a comentar numa televisão. Meu astral está muito bom, minha energia está muito boa, as portas estão se abrindo, minha vida está mais calma, mais tranquila. Eu já estava afim de voltar e a Record apareceu. Achei bem legal e topei", diz.

Além de Casão, a equipe contará com o narrador Oliveira Andrade e o ex-árbitro Renato Marsiglia; Márcio Canuto estará nas arquibancadas. Os repórteres Bruno Piccinato, Bruno Laurence, Alexandre Oliveira e André Hernan fecham o time.

A Record transmitirá 16 partidas do Paulista, a partir de 21 de janeiro. As transmissões serão para todo o país, com exceção do Rio de Janeiro.