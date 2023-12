RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense embarcou para a disputa do Mundial do Clubes, na Arábia Saudita, na noite desta terça-feira (12), sob festa da torcida.

A torcida fez o chamado AeroFlu para se despedir do elenco. A festa teve bandeiras e bateria.

A delegação chegou aos arredores do aeroporto por volta das 19h, e os torcedores seguiram o veículo até o portão.

A concentração da torcida começou no fim da tarde, com músicas de arquibancada.

Houve gritos de "é campeão" antes do ônibus com os jogadores entrarem em aérea restrita.

O veículo do Flu tinha o dizer "Campeão da América" nas laterais.

O Tricolor vai em voo direto, e faz o primeiro treino na Arábia Saudita na quinta-feira.

A estreia vai ser na segunda-feira, com adversário ainda a ser definido - o vencedor do duelo entre Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Al Ahly, do Egito.