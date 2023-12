SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo movimentado e decidido somente no fim, o Real Madrid venceu o Union Berlin por 3 a 2, pela última rodada da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (12), no Olímpico de Berlim.

Joselu (duas vezes) e Ceballos fizeram os gols da vitória madrilenha, enquanto Volland e Král descontaram para os alemães.

O Real Madrid fechou a fase de grupos da Champions com 100% de aproveitamento. A equipe já estava classificada para o mata-mata como líder do Grupo C e chegou aos 18 pontos.

Já o Union Berlin ficou na lanterna do grupo, com dois pontos, e perdeu até mesmo a sonhada vaga para a Europa League. O Napoli fechou em segundo, e Braga acabou em terceiro.

O sorteio das oitavas de final acontece na próxima segunda-feira (18), às 8h (de Brasília).

O JOGO

Primeiro tempo: o Real Madrid dominou do início ao fim, mostrando controle e superioridade. No entanto, foi o Union Berlin que abriu o placar após pênalti perdido de Modric.

Segundo tempo: Na etapa final, o Real Madrid mostrou sua força novamente e conseguiu uma virada impressionante. Joselu foi o destaque do time espanhol, marcando dois gols aos 16 e 28 minutos do segundo tempo. Král igualou tudo aos 40, mas Ceballos retomou a vantagem apenas quatro minutos depois.

GOLS E DESTAQUES

Pênalti perdido. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid teve a oportunidade de marcar um gol de pênalti, mas Modric foi impedido pela defesa de Rönnow.

1x0: Inspirados pelo goleiro e pela torcida, os donos da casa aproveitaram o momento e inauguraram o marcador aos 47 minutos. Um lançamento de Rönnow, após falha de Alaba, encontrou Volland, que não desperdiçou a chance e colocou o Union Berlin na frente.

1x1: Aos 16 minutos do segundo tempo, Joselu completou um cruzamento vindo da direita feito por Rodrygo e cabeceou no canto.

1x2: Joselu recebeu um passe de Fran García pela esquerda e testou com precisão, se antecipando à defesa adversária. A virada ocorreu aos 28.

2x2: Aos 40, Král marcou um belo gol de fora da área, trazendo esperança para o Union Berlin e empatando a partida mais uma vez.

2x3: Dani Ceballos recolocou o Real Madrid na frente aos 44 minutos, com um chute que contou com a ajuda da marcação do Union Berlin.