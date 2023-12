JIDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense vai ficar no Hotel Hilton para a disputa do Mundial de Clubes, em Jiddah, na Arábia Saudita, e o local já se prepara para receber a delegação tricolor. A estreia será dia 18, com adversário ainda a ser definido no duelo entre Al Ahly e Al-Ittihad, e a delegação desembarca nesta quarta-feira (13) no país.

O Hilton já tem peças de decoração em alusão ao Mundial de Clubes. No lobby, há uma réplica do troféu com mais de dois metros de altura, composta por 70 quilos de chocolate

Toda operação de dezembro será voltada para atender aos hóspedes que estarão lá por conta do Mundial. O local está reservado para o evento.

A ida do Fluminense está sendo muito esperada por todos, com o técnico da seleção e grandes jogadores. Certamente, vão preparar uma grande festa para sua chegada em um dos principais hotéis do país

Marina Nishitani, consultora do hotel

Os hóspedes vão poder fazer o desafio "Cristiano Ronaldo Challenge", que consiste em ter de acertar a bola que está pendurada. Quem atingir o objetivo, ganha uma noite grátis no hotel.

"A Arábia está se abrindo cada vez mais para o mundo e o Mundial será mais uma oportunidade de mostrarem seu povo, cultura e costumes, que muitas vezes o pessoal não entende de fato como é e como funciona", completou Marina.

O hotel fica em frente ao Mar Vermelho, e próximo a outros pontos turísticos e ao Red Sea Mall, um famoso shopping no centro de Jeddah.

Uma curiosidade é que o local tem uma das duas únicas escadas rolantes em curva do mundo. A outra fica em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O estabelecimento já foi um palácio que pertenceu a um dos reis saudistas e que foi transformado em hotel após sua morte.