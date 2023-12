PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O principal alvo do Grêmio para a vaga aberta com a saída de Luis Suárez é Rogelio Funes Mori, de 32 anos, do Monterrey-MEX.

Funes Mori começou sua carreira no futebol após vencer o reality show chamado 'Sueño MLS', que premiava os jovens concorrentes com uma vaga na Liga dos Estados Unidos. Foram dois mil garotos concorrendo. Junto a ele, o irmão gêmeo, Ramiro, também esteve entre os finalistas.

O argentino ecebeu como prêmio vaga no FC Dallas. Ele já morava nos EUA com a família.

Foi pouco tempo no time até ele partir para testes na base do Chelsea, da Inglaterra. Foi aprovado, mas não ficou em razão da documentação.

O primeiro time em que ele se firmou mesmo foi o River Plate, onde atuou em mais de 100 partidas desde a base até 2013.

O rendimento no River Plate encantou o então técnico do Benfica, Jorge Jesus, que pediu sua contratação. Primeiro ele fez uma adaptação no time B, com 13 gols em 18 jogos, depois completou sua trajetória mais com cinco jogos no time principal.

De Portugal, Funes Mori partiu para uma rápida passagem na Turquia, e desde a temporada 2015/2016 defende o Monterrey.

VIROU MEXICANO

Funes Mori chegou a defender a Argentina no Superclássico das Américas de 2012 e no Sul-Americano Sub-20 de 2011, mas disputou a Copa do Mundo de 2022 pelo México.

A dupla nacionalidade veio depois do sucesso com a camisa do Monterrey, clube do qual é ídolo. São nove temporadas com mais de 150 gols pelos Rayados.

Agora, o contrato se aproxima do fim e a tendência é de despedida. O vínculo vai até o meio de 2024 e o Grêmio abre suas portas para o artilheiro.

Com a perspectiva de aumentar a folha de pagamento em até R$ 4 milhões, a chegada do artilheiro contemplaria a lacuna aberta com a saída de Suárez e o desejo de investimento de Renato Gaúcho, que negocia renovação.