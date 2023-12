PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter estuda dar um parceiro para Enner Valencia no ataque em 2024. O nome preferido no momento é Lucas Alario, do Eintracht Frankfurt.

Valencia desencantou no fim da temporada, mas o Internacional entende que o equatoriano poderia marcar ainda mais gols caso tivesse um parceiro na frente. Alan Patrick é o jogador que tem atuado mais próximo, porém se trata de um meia e não outro atacante.

Pensando em uma dupla de ataque, Lucas Alario despertou interesse. Eduardo Coudet gosta de ter em suas equipes jogadores com essas características.

O argentino de 31 anos está no futebol alemão desde 2017 e ainda não jogou nesta temporada, pois se recupera de lesão no joelho. Na temporada passada foram dois gols em 26 partidas.

O Inter sonda a situação do jogador e considera dois moldes de contratação: por empréstimo de uma temporada ou até em definitivo, dependendo do valor solicitado pelos alemães. O vínculo dele por lá vai até junho de 2025.

COUDET FICA?

Antes de finalizar qualquer contratação, a direção do time colorado espera anunciar a renovação de contrato de Eduardo Coudet. O tema é tratado com tranquilidade nos bastidores.

O Inter espera confirmar a sequência do treinador nos próximos dias. Coudet passa férias na Argentina e pediu um tempo para dar atenção apenas à família até responder sobre ficar ou não no clube gaúcho.