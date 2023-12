SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Alesson, do Goiás, organizou um jogo beneficente no último domingo, em Guarulhos, São Paulo.

Ao todo, 108 cestas básicas foram entregues para igrejas e moradores do Bairro dos Pimentas, em Guarulhos (SP).

Além do jogo entre Amigos do Alesson x Guzzin do Santa, foi organizada uma festa beneficente. O evento contou com pula pula, futebol de sabão e comidas.

Também foram sorteados produtos oficiais de clubes defendidos por Alesson e brindes para quem doou alimentos.

Houve ainda o sorteio da rifa da bola oficial do Brasileirão e de uma chuteira profissional. O valor arrecadado foi usado para comprar alimentos.