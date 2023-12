SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG arrancou um empate por 1 a 1 contra o Borussia Dortmund fora de casa e, graças ao saldo de gols, se garantiu nas oitavas de final da Champions League ao fechar o Grupo F na vice-liderança.

Adeyemi inaugurou o marcador para os mandantes, mas o jovem Warren Zaïre-Emery empatou para os franceses e definiu o placar na Alemanha. Os gols foram marcados já na etapa final.

O resultado deixou os franceses com 8 pontos, três atrás dos alemães. O Milan também somou 8 após vitória contra o Newcastle, mas acabou eliminado por ter menor saldo de gols que o PSG e vai para a Liga Europa. O Newcastle acabou o Grupo F na lanterna, com apenas 5 pontos.

Como acabou o Grupo F?

1°: Borussia Dortmund - 11 pontos

2°: PSG - 8 pontos (saldo de gols +1)

3°: Milan - 8 pontos (saldo de gols -3)

4°: Newcastle - 5 pontos

O JOGO

1° tempo sem gols, mas com muita emoção. Os primeiros 45 minutos na Alemanha foram de muita trocação e oportunidades perdidas. Na melhor delas, Mbappé driblou o goleiro do Dortmund e só não marcou porque o zagueiro Sule, de maneira heroica, afastou a bola a poucos metros da linha.

Na etapa final, a rede balançou rapidamente. Adeyemi, pelo lado alemão, e Warren Zaïre-Emery, joia dos visitantes, marcaram e levaram a emoção até os acréscimos. A vitória do Milan sobre o Newcastle "aliviou" os franceses, que avançaram pelo saldo de gols - já que, no confronto direto, também houve igualdade. Nos minutos finais, PSG e Dortmund tiveram chance de ampliar. Se o clube alemão não tivesse desperdiçado uma chance no fim e vencido o jogo, o PSG estaria eliminado.

As oitavas de final da Champions serão disputadas em fevereiro: os jogos de ida ocorreram entre os dias 13 e 14, enquanto a volta está programada para a semana seguinte.

Os confrontos serão conhecidos na próxima segunda-feira (18). A Uefa vai organizar o sorteio das oitavas a partir das 7h30 (de Brasília).