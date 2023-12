SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (14) os três finalistas do prêmio The Best de melhor jogador da temporada. Sem surpresas, concorrem o craque argentino Lionel Messi, o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland. Os três também foram os finalistas da premiação Bola de Ouro, da revista France Football, vencida pelo argentino.

Na atual edição do prêmio da Fifa, o período de avaliação do desempenho dos jogadores engloba as datas de 19 de dezembro de 2022 (pós-Copa do Mundo conquistada pela Argentina no Qatar) até 20 de agosto de 2023. A cerimônia de premiação está prevista para 15 de janeiro de 2024, em Londres. Desde 2016, o prêmio, que existe desde 1991, chama-se The Best.

Sete vezes eleito o melhor do mundo pela honraria concedida pela Fifa, incluindo a última edição, de 2022, Messi, 36, conquistou no intervalo considerado o campeonato francês pelo PSG (Paris Saint-Germain), com 16 gols e 16 assistências em 32 partidas.

Na sequência, o argentino deixou a capital francesa para se juntar ao elenco do Inter Miami, time de David Beckham nos Estados Unidos. Cerca de um mês após desembarcar em solo americano, o argentino já conduziu o Inter Miami ao seu primeiro título, com a conquista da Leagues Cup, competição que reúne clubes dos Estados Unidos e do México. O troféu tornou Messi o recordista de conquistas no futebol em nível profissional, com 42 canecos.

Pela seleção da Argentina, o craque alcançou a marca de cem gols anotados em março de 2023, com a formação encerrando o ano na liderança na tabela de classificação das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O francês Kylian Mbappé, 24, credenciou-se ao prêmio de melhor da temporada também pela conquista do campeonato francês pelo PSG, terminando o torneio com a liderança na artilharia, com 29 gols marcados. O desempenho lhe garantiu o prêmio de melhor jogador da temporada na França.

Mbappé também ajudou a seleção francesa a se classificar para a Eurocopa de 2024, na Alemanha. O país garantiu a vaga após bater a Holanda, em outubro, com os dois gols da equipe anotados por ele.

Já o centroavante Haaland, 23, arrumou seu lugar entre os finalistas como a principal estrela do dominante Manchester City. A equipe comandada pelo treinador Pep Guardiola monopolizou as competições que participou na última temporada, com a conquista da tríplice coroa: Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra.

O norueguês foi peça fundamental. Ele bateu o recorde de gols em uma edição da Premier League, balançando a rede 36 vezes. Na Champions, sagrou-se o artilheiro da competição pelo segundo ano seguido, com 12 gols.

A lista prévia com os 12 postulantes ao título havia sido divulgada pela entidade em setembro. A partir desta lista, os três finalistas foram escolhidos por um júri internacional formado por treinadores de seleções masculinas, capitães de seleções masculinas, jornalistas de futebol e torcedores que votaram através do site da Fifa. Cada grupo teve 25% de peso na decisão final, independentemente do número de eleitores em cada grupo.

Tags:

Messi