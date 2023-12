SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O executivo de futebol Rodrigo Caetano recusou a proposta do Corinthians para continuar no Atlético-MG.

Caetano avisou o Corinthians nesta quinta-feira (14) que vai ficar no Atlético-MG em 2024. O time alvinegro paulista estava esperançoso pelo acordo.

Rodrigo Caetano ficou balançado com a proposta do Timão, porém decidiu continuar no projeto do Atlético-MG.

O Corinthians via Caetano como melhor nome no mercado e agora vai atrás de outras opções.

A ideia é de uma definição rápida para não comprometer o planejamento da próxima temporada.