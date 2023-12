SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo vai vestir o uniforme da sua marca própria -SAO- durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.

A New Balance será a nova parceira do clube, mas os uniformes da marca serão usados apenas a partir do Paulista. O vínculo com a fornecedora valerá de 2024 até 2027.

Como a Copinha já começa dia 3 de janeiro para o Tricolor, a equipe da base utilizará o uniforme da marca SAO. A marca própria do clube foi relançada em 2023 e oferece ao torcedor peças casuais e esportivas.

O São Paulo será o único time de futebol brasileiro patrocinado pela New Balance em 2024. A exclusividade pesou para a escolha da diretoria ?o Red Bull Bragantino, que tem acordo com fornecedora desde 2022, terá outra parceira no próximo ano.

A empresa norte-americana vai substituir a Adidas, que encerrou o vínculo com o clube em 2023 após cinco anos de parceria.

INÍCIO NA COPINHA 2024

O São Paulo está no Grupo 7, com sede em Araraquara, e tem Ferroviária (SP), Carajás (PA) e Porto Vitória (ES) como adversários.

A estreia será no dia 3 de janeiro diante do Porto Vitória (ES), às 19h30 (de Brasília).