Corinthians e Santos negociam uma troca do goleiro Ivan, do Timão, pelo atacante Lucas Braga, do Peixe. Não está definido se seria por empréstimo ou em definitivo.

A sugestão partiu do Peixe, que procura um goleiro no mercado. Rafael Cabral, do Cruzeiro, é alternativa. João Paulo deve ser negociado.

O técnico Mano Menezes aprova Lucas Braga pelo fato dele poder ser opção no elenco tanto no ataque quanto na lateral, onde vinha atuando pelo Santos.

A negociação ainda está no estágio inicial, mas pode avançar nos próximos dias. Ivan quer ser titular em um grande clube, enquanto Lucas Braga deseja mudar de ares.