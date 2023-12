SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos já está planejando a sua próxima temporada e terá mudanças no elenco. A equipe disputará em 2024 dois títulos: Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro.

A reportagem preparou uma lista com as movimentações do Peixe no mercado da bola. Confira:

*

REFORÇOS

Diego Pituca: Acertado pela gestão de Andres Rueda na janela de junho, Pituca tem um pré-contrato com o Santos e vive a expectativa de reforçar o clube do coração. O jogador aguarda uma reunião com a atual diretoria para definir o seu futuro. Ele estava atuando pelo Kashima Antlers, do Japão.

Carille: A atual direção negocia a contratação do técnico Fábio Carille para 2024. O Santos enviou proposta na tarde desta quinta-feira (14) e aguarda a definição do treinador. Carpini, primeiro alvo, recusou o clube.

SAÍDAS

Bruno Mezenga: O atacante retorna ao Água Santa após oito meses emprestado ao Peixe. Ele foi pouco aproveitado nesta temporada.

Luan Dias: O meia retorna de empréstimo ao Água Santa após não convencer com a camisa do Peixe.

Gabriel Inocêncio: Do trio, o lateral do Água Santa foi quem mais entrou em campo pelo Peixe, mas ainda assim foi devolvido.

Camacho: Pouco aproveitado, o volante tem vínculo até final de dezembro e não deve ter seu contrato renovado.

Júnior Caiçara: o lateral tem contrato até final do ano e também não deve ter sua permanência para 2024.

Marcos Leonardo: O Menino da Vila deve deixar o Santos nesta janela. Ele tem o desejo de jogar na Europa e aguarda propostas para definir o seu futuro.

Maximiliano Silvera: Foi mais bem aproveitado na reta final do Campeonato Brasileiro e aguarda reunião com a atual diretoria para entender se segue no Santos.

RETORNOS DE EMPRÉSTIMO

Willian Maranhão: o volante jogou pelo Ceará em 2023, mas não foi bem. O clube cearense, inclusive, tentou a devolução antes do fim de contrato, mas o Peixe não aceitou.

Vinícius Zanocelo: Emprestado ao Fortaleza, o volante não teve espaço na reta final da temporada por causa de uma pubalgia. Deve se apresentar ao Santos em janeiro.

Vinícius Baliero: Emprestado ao Ituano, o volante não brilhou e foi devolvido ao Santos no término da Série B do Brasileirão.

Ivonei: Emprestado ao Botafogo-SP, o Menino da Vila já retornou ao Santos.

Luiz Felipe: Titular no acesso do Atlético-GO para a série A do Campeonato Brasileiro, o zagueiro retorna ao Santos e se apresenta em janeiro.

Lucas Barbosa: Emprestado ao Coritiba, rebaixado para a série B, Barbosa foi devolvido antes do fim do contrato.

Tailson: O atacante teve passagem pela Ferroviária e Retrô, mas não achou espaço e retorna ao Santos.