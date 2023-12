SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense conhecerá no fim da tarde desta sexta-feira (15) o seu primeiro adversário no Mundial de Clubes: Al-Ahly e Al-Ittihad duelam a partir das 15h (de Brasília). Quem vencer pega o Flu na semifinal, na segunda-feira (18).

O Al Ahly chega à sua 9ª participação no torneio da Fifa só é batido para o Auckland City no quesito. O time do Egito é treinado desde o ano passado pelo suíço Marcel Koller.

As melhores campanhas do clube no Mundial ocorreram nas edições de 2006 e 2020, quando os egípcios acabaram na 3ª posição.

No Mundial 2020, o Al-Ahly foi algoz do Palmeiras: os paulistas, que já haviam caído para o Tigres na semi, perderam nos pênaltis para os egípcios na disputa do terceiro lugar. Na edição seguinte, o Palmeiras deu o troco e venceu o Al-Ahly na semifinal. Já em 2022, o clube do Egito perdeu para o Flamengo, pelo terceiro lugar.

A atual fase dos egípcios é boa: o clube defende uma invencibilidade de oito jogos. A última derrota ocorreu no final de outubro, em jogo válido pela Superliga Africana.

AL-ITTIHAD: BENZEMA E ROMARINHO

Representante do país-sede no evento, o Al-Ittihad conta com estrelas em seu elenco: os franceses Benzema e Kanté são alguns pilares da equipe, que ainda tem os brasileiros Marcelo Grohe e Romarinho como titulares.

O clube volta ao Mundial após 18 anos: em 2005, os sauditas foram derrotados pelo futuro campeão São Paulo na semifinal e encerraram o torneio na 4ª posição após nova derrota contra o Deportivo Saprissa.

O Al-Ittihad tem outra figurinha carimbada do futebol sul-americano em seu banco de reservas: Marcelo Gallardo. Ex-River Plate, o técnico assumiu o time no mês passado.

Os sauditas chegam embalados após vitória na estreia da atual edição do Mundial. Na última terça (12), Romarinho, Kanté e Benzema decretaram o triunfo dos locais sobre o Auckland.