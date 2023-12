SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A equipe japonesa Urawa Red Diamonds venceu nesta sexta-feira (15) o duelo contra o León, do México, por 1 a 0, em partida no estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jedá, na Arábia Saudita, e encara o Manchester City pelas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Em uma partida com poucas jogadas de perigo de ambos os lados, o único gol saiu apenas aos 32 minutos do segundo tempo, anotado pelo atacante holandês Alex Schalk, que bateu de direita de dentro da área na saída do goleiro Cota.

Na próxima fase do torneio, os campeões da Liga dos Campeões da Ásia e da Europa medem forças na terça-feira (19), às 15h (horário de Brasília).

Os torcedores poderão acompanhar o confronto pela Globo, na TV aberta, pelo site ge.com e pela plataforma Globoplay. O canal CazéTV, no YouTube, e a plataforma de streaming Fifa+ também farão a transmissão do jogo.

O time inglês debuta no Mundial como o favorito. Tendo se consolidado como uma das principais forças do futebol europeu nos últimos anos, a equipe de Manchester dominou as competições que participou na última temporada, com a conquista da tríplice coroa: Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra.

Ainda nesta sexta-feira, o saudita Al-Ittihad, de Benzema e Romarinho, que venceu na estreia o Auckland CIty por 3 a 0, enfrenta o Al Ahly, do Egito, às 15h, para definir o adversário do Fluminense na outra semifinal da competição, que será realizada na segunda-feira (18).