SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As sondagens do mercado da bola envolvendo gigantes do futebol brasileiro seguem a todo vapor, mas há muitos times espalhados pelo país com nomes famosos já contratados para 2024.

A reportagem listou figurinhas carimbadas que já definiram seus futuros para a temporada que vem. Nenhum deles vai disputar o Brasileirão, mas há atletas renomados em clubes da Série B, por exemplo. Em outros casos, equipes de menor expressão apostam na experiência dos "medalhões".

*

O LADO B DO MERCADO

Goleiros

Fernando Henrique, ex-Fluminense: XV de Piracicaba

Sidão, ex-São Paulo e Vasco: Azuriz (PR)

Diogo Silva, ex-Vasco: Paysandu

Felipe, ex-Corinthians: Sampaio Corrêa

Laterais:

Luís Ricardo, ex-São Paulo: Jacobina (BA)

Bruno Collaço, ex-Grêmio: Santa Cruz (RS)

Apodi, ex-Goiás: Vila Nova

Zagueiros:

Rafael Vaz, ex-Flamengo e Vasco: Náutico

Rafael Donato, ex-Cruzeiro: Novorizontino

Cléber Reis, ex-Corinthians e Santos: Vitória (ES)

Volantes:

Nenê Bonilha, ex-Corinthians: Portuguesa (RJ)

Alê, ex-São Paulo e Atlético-MG: São-Carlense (SP)

Ferrugem, ex-Corinthians: Rio Branco (ES)

Meias:

Renan Oliveira, ex-Atlético-MG: Portuguesa Santista

Lucas Mugni, ex-Bahia: Ceará

Camilo, ex-Botafogo: Remo

Atacantes:

Jobson, ex-Botafogo: Rio Branco (AC)

Jonathas, ex-Corinthians: Athletic

Thiago Ribeiro, ex-São Paulo e Santos: Catanduva

Kieza, ex-Fluminense: Rio Branco (ES)

Victor Andrade, ex-Santos: Portuguesa

Betinho, ex-Palmeiras: Brasiliense

Hernane Brocador, ex-Flamengo: Portuguesa (RJ)

Fernandão, ex-Palmeiras: Vila Nova

Leandro Pereira, ex-Palmeiras: Botafogo (SP)

Leandro, ex-Grêmio e Palmeiras: Paysandu

Henrique Dourado, ex-Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Fluminense: Portuguesa