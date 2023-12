SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Lucas Esteves retorna ao Palmeiras após ter sido importante na campanha que recolocou o Atlético-GO na Série A do Brasileiro e tem a expectativa de ser utilizado por Abel Ferreira em 2024.

CONTRATO PRÓXIMO DO FIM NO PALMEIRAS

O vínculo de Esteves com o clube alviverde vai até o final de 2024. Em entrevista ao UOL, o defensor disse que ainda não se reuniu para discutir o seu futuro, mas admitiu que gostaria de permanecer na equipe.

O lateral participou das campanhas de cinco títulos da era Abel Ferreira: Florida Cup (2020), Paulistão (2020), Copa Libertadores (2020 e 2021) e Copa do Brasil (2020).

Jogador exaltou a "mentalidade vencedora" dentro do Palmeiras. Esteves afirmou que todos os jogadores que chegam ao Alviverde se impressionam com a forma de pensar de quem já está lá ? a vontade de vencer é tanta que causou brigas em treinos no clube.

Esteves levou os ensinamentos do Palmeiras para os clubes que foi emprestado. O jovem de 23 anos passou por Colorado Rapids (EUA), Fortaleza e Atlético-GO nos últimos anos.

O QUE ELE DISSE

"Às vezes nos treinos tinha discussão entre os jogadores, mas todo mundo sabia que era para o bem do time. Todos queriam vencer. Desde a base eu cresci com isso, odeio perder, então cresci com isso. Desde o sub-15 do Palmeiras você disputa clássicos contra Corinthians e São Paulo, então você acaba levando isso para a vida. neste sábado (16), com 23 anos, eu tenho essa mentalidade, e quero passar para quem estiver comigo. Eu vou querer vencer e quero que a pessoa que esteja do meu lado vença também. É dessa forma que o Palmeiras criou um time competitivo, espírito vencedor e as coisas boas acontecem naturalmente" - Lucas Esteves, em entrevista ao UOL, sobre a mentalidade criada no Palmeiras dos últimos anos.

"Ainda no momento não tive nada concreto. Eu fui muito bem esse ano, fiz uma grande Série B. Acredito que não só o Palmeiras, mas grandes clubes da Série A olham muito para a Série B, ainda mais para clubes que conseguem um acesso, como foi o Atlético-GO. Acredito que eu tive essa evolução como jogador, mas não teve conversa nenhuma ainda com o Palmeiras. Uma coisa eu sei, que meu contrato vai até o fim de 2024. Tenho vontade de permanecer, de mostrar para a comissão técnica que eu posso ajudar, fazer parte do grupo, ajudar da melhor forma possível. Me apresento normalmente e se quiserem me utilizar estarei à disposição, agora só depende deles. Estou pronto, estou preparado, se quiserem me usar não vão se decepcionar e eu irei dar uma boa resposta" - Lucas Esteves sobre seu futuro em 2024.

O FUTURO DE ESTEVES

Esteves chegou ao Atlético-GO no meio da temporada e já virou titular da equipe. Na campanha do Dragão na Série B, ele atuou em 16 jogos e ajudou com duas assistências.

Apesar da vontade de permanecer no Palmeiras, Esteves tem concorrência pesada no setor e não descarta jogar mais uma temporada pelo Atlético-GO. A lateral esquerda alviverde conta com Piquerez, que fez em 2023 o melhor ano de sua carreira, e Vanderlan, jovem de 21 anos que já recebeu diversas sondagens da Europa.

"É um grande clube, um clube de Série A, que se tiver total interesse, quiser, pode me ligar que estarei lá, sim. Eu consegui o acesso, mas o acesso foi um dos objetivos, agora o outro objetivo é se manter na Série A", afirma Lucas Esteves.

MAIS ASPAS DE ESTEVES

O que no Palmeiras é diferente

"Todo mundo nota a diferença quando chega ao Palmeiras. Mas acho que a maior diferença é a questão de ver todos os jogadores querendo vencer. Acho que eles devem ficar um pouco impressionados com isso. Porque você chega num grande clube, sabe que independentemente de você ser o maior clube do Brasil, você não vai ganhar a todo momento. Mas quando você tem ali o espírito vencedor, e também dos garotos que sobem da base, já sobem com esse espírito, com essa mentalidade de que querem vencer, então acho que junta tudo e torna algo muito impactante para quem vê, para quem está chegando agora, então fica perfeito. Isso que é o mais importante para nós, que já fazia parte do clube, é passar essa visão para quem vem de fora e ajudar da melhor forma para que entre nesse clima, nessa atmosfera que é o Palmeiras, todos os jogadores querem um só objetivo, que é colocar o Palmeiras no topo, que é como está nos últimos anos".

Experiência de jogar na Série B

"Para mim foi uma grande experiência, estar ali, disputar uma Série B. Acredito que foi uma grande evolução para mim, para a minha carreira, porque querendo ou não, você sai um pouco da zona de conforto de uma Série A, e você vai para uma Série B onde você tem que encarar grandes desafios, então para mim foi muito importante".

Passagem pelos Estados Unidos

"Eu não falava nada de inglês, eu aprendi o básico do básico lá. Fui sozinho e realmente eu fui na cara e coragem para encarar como essa experiência nova para mim. Eu deixei o Brasil falando que seria o melhor ano da minha vida, que eu ia aprender muito como jogador, como atleta, como pessoa e foi realmente o que aconteceu, eu tive uma evolução muito grande. Então, quem tiver a oportunidade de ir lá assim, que não sabe falar inglês, eu aconselho você a ir da melhor forma, que vai ser muito feliz".

Amizade com jogadores do Palmeiras

"Graças a Deus eu tive boa relação, acho que desde quando eu subi para o profissional todos me receberam bem e eu pude retribuir esse carinho da melhor forma. Em um clube grande você não precisa ser só um bom jogador, acredito que sendo boa pessoa também isso te ajuda muito. Eu fiz grandes amizades ali, as vezes eu não estou no clube, mas recebo mensagens, inclusive recebi muitos parabéns de muitos jogadores ali pelo acesso, então isso fica muito marcado pra mim".