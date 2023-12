JIDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - O dia do Fluminense em JIddah, na Arábia Saudita, teve tom de reencontro. Torcedores de fora do Brasil estiveram no hotel onde a delegação está hospedada e tiveram a chance de ver de perto o clube de coração novamente.

O QUE ACONTECEU

Pedro Pereira e Pietro, pai e filho, moram em Portugal há seis anos. Eles chegaram à Arábia Saudita na noite desta sexta-feira (15), e pesquisaram onde estava o time tricolor.

"Queríamos ter ido para a final da Libertadores, mas a viagem ao Brasil ficou com um custo muito alto. Agora, para o Mundial, ficou mais em conta e aproveitamos para conhecer um país novo", disse Pedro.

Christian mora na Dinamarca há uma década, e foi ao hotel com os filhos Tao e Sao, que são nascidos no país europeu.

"Eles falam pouco português, mas sabem algumas músicas da torcida. Depois que vimos a Libertadores de longe, pensamos se teria ingresso para o Mundial, e conseguimos", afirmou.

Os torcedores tiraram fotos e ganharam autógrafos dos jogadores ainda no saguão, e depois na saída para o treino. Nomes como Marcelo, Fábio, Ganso, Felipe Melo e John Kennedy foram alguns dos que pararam para atender aos pedidos dos tricolores.