SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A nova diretoria do Santos aguarda reunião com o centroavante Julio Furch para definir seu futuro.

Furch se mostrou disposto a ficar no Santos para 2024. Segundo apurou a reportagem, mesmo diante da queda para a Série B, o amuleto do Santos demonstrou interesse em permanecer.

A direção do Santos iniciou contatos com alguns agentes na última semana para iniciar uma limpeza no elenco. A reunião por Furch, vale dizer, ainda não foi marcada, mas é vista com otimismo por ambos os lados.

Antes de definir quem fica e quem sai, o presidente Marcelo Teixeira quer bater o martelo pelo novo técnico. As conversas por Fábio Carille evoluíram, mas a multa rescisória ainda é um entrave na negociação.

Furch teve rápida adaptação ao Peixe e foi muito bem aproveitado na reta final da temporada. Desde o início, ele é visto como substituto principal para Marcos Leonardo, que deve deixar o clube em breve.